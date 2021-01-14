Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısı oldu 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısının ilk dozunu oldu. Erdoğan 28 gün sonra ikinci dozu olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı olduktan sonra Telegram kanalından "Ben de aşı oldum" paylaşımı yaptı.

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, dün Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine uygulanmıştı.

AŞILANAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Bugün de Türkiye genelinde aşılama süreci hastanelerde resmen başladı. Aşılama sağlık çalışanlarıyla başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.