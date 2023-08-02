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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

        Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı" denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, 'barış köprüsü' olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişimi'nin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığını vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 12:40
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
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        Kremlin; Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına yönelik yaklaşımını tekrarlarken, Rusya'yı ilgilendiren kısım uygulandığında döneceklerini belirtti.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada iki liderin Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki lider Sayın Putin’in Türkiye’ye ziyareti konusunda mutabık kaldı. Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya’nın gönderdiği 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus turistlerin de Türkiye’ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi. Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'barış köprüsü' olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişiminin önemine vurgu yaptı. Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23’ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15’ler oranında arttığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz Girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti."

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