Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den Afganistan görüşmesi 0:00 / 0:00

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘‘Afganistan meselelerinde’’ koordinasyonu güçlendirme vurgusu yaptı. İkilinin cumartesi günü telefon ile görüşmesinde satır başlıklarında önceliğin, terör ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele olduğuna dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistanda kurulacak yeni hükümetin de Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Afganistan'da yeni dönemde kurulacak hükümetle geliştirilecek ilişki hususunda da eşgüdüm içinde olma noktasında mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil'de Taliban ve Cumhuriyet liderleri arasında barış, güvenlik görüşmelerinin başlamasının ümit verici olduğunu ifade etti.