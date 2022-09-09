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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberi DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de yakalandığını açıkladığı DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika: DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi
DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi
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AA

Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinde gözaltında olan teröristin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Al Sumaidai, güvenlik önemleri altında Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Teröriste çelik yelek giydirildiği görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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