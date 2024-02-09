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        Haberler Gündem Politika DEM Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! DEM'in il il belediye başkan adayları - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi DEM Parti'nin İBB adayı belli oldu

        DEM Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 15:26 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:44
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        DEM Parti'nin İBB adayı belli oldu
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        DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.

        DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde açıklama yaptı. Doğan 3 ilçe, 40 il ve birçok büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.

        Doğan, "Parti olarak aldığımız tüm kararlarda halk buluşmaları ve diğer görüşmelerde eleştiriler ve öneriler belirleyici oldu. Yeni bir aşamadayız. Gelinen aşamada ön seçim, eğilim yoklaması sonuçlarını belirlenen seçim bölgelerini açıklamaya devam ediyoruz. Kent uzlaşısı hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz çerçeve" dedi.

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        Bazı büyükşehirlerde adaylar şöyle:

        Antalya'da Kemal Bülbül Nesibe Bahadır

        Bursa'da Kasım Yıldırım Dilmez Erdoğan

        Denizli'de Cevahir Kayar ve Hanifi Yıldırım

        Eskişehir'de Gamze Toprak Suat Başarılıer

        Mardin'de Devrim Demir Ahmet Türk

        Van'da Neslihan Seda Abdullah Zeydan

        İBB ADAYI MERAL DANIŞ BEŞTAŞ VE MURAT ÇEPNİ OLDU

        Doğan, "4 Aralık'ta ilk MYK'da eğilimi açıkladığımızda bunu Parti Meclis'e götüreceğimizi söylemiştik. PM'de değerlendirildi. Gelinen aşamada DEM Parti olarak değerlendirmeleri bizler de izliyoruz. O gün vereceğimiz kararlar ve stratejilerle 'Türkiye halklarına kazandıracağız' demişiz" ifadelerini kullandı.

        "3. Yol" hatırlatması yapan Ayşegül Doğan, "Tartışmalar bazen olanlardan bağımsız ele alınabiliniyor. İBB Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. Kimseye rest ve kimseye jest yapmıyoruz. Siyaset halklar için eşitlik, adalet, özgürlük ve refah olması için yapılır. Diğer partiler kendilerini daha iyi ve daha kötü hissetsin diye değil" dedi.

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        DEM PARTİ'NİN 3 İLÇE, 40 İL VE 16 BÜYÜKŞEHİR ADAYI

        DEM Parti'nin 3 ilçe, 40 il ve 16 büyükşehir belediye başkan adayları şöyle oldu:

        İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkanı

        Meral Danış Beştaş – Murat Çepni

        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

        Ayşe Serra Bucak Küçük - Doğan Hatun

        Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

        Devrim Demir - Ahmet Türk

        Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

        Neslihan Şedal - Abdullah Zeydan

        Bursa Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

        Kasım Yıldırım – Bilmez Erboğa

        Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

        Kemal Bülbül – Nesibe Bahadır

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

        Gamze Toprak – Suat Başaraner

        Denizli Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

        Cevahir Kayar – Hanifi Yıldırım

        Sakarya Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

        Engin Güleser – Emine Melis Tantan

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        Konya Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

        Gülbahar Gündüz – Bülent Kılıç

        Samsun Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

        İnci Aydın – Hasan İlten

        Ordu Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

        Zeynep Toptaş Yılmaz - Necmettin Durmuş

        Trabzon Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

        Leyla Üzüm – Samedin Gündoğan

        Kayseri Büyükşehir Belediye Eş Başkanı

        Remziye Erener – İhsan Sarıyar

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

        Fatma Şıkyürek - Ali Ardıç

        Malatya Büyükşehir Belediye Eş Başkanları

        Sevim Şimşek Bayram – Abdulvahap Ekim

        Ağrı Belediye Eş Başkanlarımız

        Hazal Aras - Memet Akkuş

        Batman Belediye Eş Başkanlarımız

        Gülüstan Sönük - Mehdi Öztüzün

        Bitlis Belediye Eş Başkanalrımız

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        Sümeye Kızıltepe - Enver Barin

        Hakkari Belediye Eş Başkanlarımız

        Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış

        Iğdır Belediye Eş Başkanlarımız

        Nejla Kum - Mehmet Nuri Güneş

        Kars Belediye Eş Başkanlarımız

        Arzu Savaş Derman - Kenan Karahancı

        Siirt Belediye Eş Başkanlarımız

        Safiye Alağaş - Mehmet Kaysi

        Bolu Belediye Eş Başkanlarımız

        Birsen Baş - Veli Saçılık

        Yalova Belediye Eş Başkanlarımız

        Songül Hacıoğlu Dağ – Cengiz Topbaşlı

        Çanakkale Belediye Eş Başkanlarımız

        Canan Aytaç - Çetin Avcı

        Sivas Belediye Eş Başkanlarımız

        Semiha Şahin – Cemal Pir

        Erzincan Belediye Eş Başkanlarımız

        Elmast Tolmaç – Birhat Onuk

        Uşak Belediye Eş Başkanlarımız

        Azize Karadağ - Ahmet Ak

        Artvin Belediye Eş Başkanlarımız

        Fatma Biçer – Levent Serhan

        Edirne Belediye Eş Başkanlarımız

        Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç

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        Giresun Belediye Eş Başkanlarımız

        Feride Kızgit – Ümit Bozan

        Kırıkkale Belediye Eş Başkanlarımız

        Şehmiran Güneş – Razi Taşkın

        Kırklareli Belediye Eş Başkanlarımız

        Arzu Fırat – Adnan Aydın

        Kırşehir Belediye Eş Başkanlarımız

        Kadriye Turan – Cemil Akkaş

        Yozgat Belediye Eş Başkanlarımız

        Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın

        Zonguldak Belediye Eş Başkanlarımız

        Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu

        Tokat Belediye Eş Başkanlarımız

        Dilber Demir – Reşat Yıldız

        Sinop Belediye Eş Başkanlarımız

        Filiz Yalçın – Erol Aydemir

        Rize Belediye Eş Başkanlarımız

        Nurettin Aydın – Semanur Akar

        Niğde Belediye Eş Başkanlarımız

        Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ

        Nevşehir Belediye Eş Başkanlarımız

        Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş

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        Kütahya Belediye Eş Başkanlarımız

        Sibel Temel – Hakan Etemoğlu

        Kastamonu Belediye Eş Başkanlarımız

        Hatice Uçar – Yakup Akyol

        Gümüşhane Belediye Eş Başkanlarımız

        Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin

        Çankırı Belediye Eş Başkanlarımız

        Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım

        Burdur Belediye Eş Başkanlarımız

        Fatma Arslan – Tamer Kaş

        Bayburt Belediye Eş Başkanlarımız

        Tülay Kılınç – Recep Özmen

        Bartın Belediye Eş Başkanlarımız

        Leyla Danış – Kemal Eroğlu

        Bilecik Belediye Eş Başkanlarımız

        Züleyha Çengel – Ömer Ege

        Karabük Belediye Eş Başkanlarımız

        Emine Kaya – Adnan Aksu

        Isparta Belediye Eş Başkanlarımız

        Meral Karakuş – Nizam Aktepe

        Afyonkarahisar Belediye Eş Başkanlarımız

        Zehra Yalçın – Sezer Erikli

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        Amasya Belediye Eş Başkanlarımız

        Güvercin Ünaldı – Reşit Güneç

        Düzce Belediye Eş Başkanlarımız

        Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu

        Aksaray Belediye Eş Başkanlarımız

        Hanife Gedik Başer – Azad Demirağ

        Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımız

        Hoşyar Sarıyıldız – Nuriye Arslan

        Cihanbeyli Belediye Eş Başkanlarımız

        Eylül Yaylacı – Hasan Ateşci

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