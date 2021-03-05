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Son dakika haberi Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Son dakika haberi Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı
İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 19'u subay/astsubay, 30'u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 1'i askeri öğrenci sorumlusu 'mahrem imam' olmak üzere toplam 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, 19'u subay/astsubay, 30'u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 1'i askeri öğrenci sorumlusu 'mahrem imam' toplam 40 şüphelinin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu belirlendi. Şüphelilerin, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak, sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edildi. Daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 40 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İSTANBUL'DA BYLOCK OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında FETÖ'nün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde sivil imam oldukları değerlendirilen ve 17/25 Aralık süreci sonrası örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü gibi görevler alıp içeriksiz ve ID'siz Bylock kayıtları bulunan toplamda 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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