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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda yeni tutuklamalar!
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Son dakika haberi Deprem soruşturmalarında yeni tutuklamalar!

Deprem soruşturmalarında gelinen son durum açıklandı. Buna göre felaketten etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 131 şüpheli tutuklandı

Son dakika: Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda yeni tutuklamalar!
AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik bulunan binalarla ilgili sorumlulukları tespit edilen 131 şüpheli tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca resen başlatılan soruşturmalarda 430 şüphelinin sorumlulukları belirlendi.

Yakalanan şüphelilerden 131'i tutuklandı, 127'si hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması kararlaştırıldı.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 17 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin hayatta olmadığı, 5'inin yurt dışında olduğu tespit edildi, 54 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca 28 zanlı hakkında yakalama kararı, 57 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Halen 2 kişinin ise "şüphelilik vasfı" değerlendiriliyor.

GAZİANTEP'TE 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre de, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor

Bu çerçevede gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

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