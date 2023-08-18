Son dakika haberi DEVA Partisi lideri Babacan Habertürk'te DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Habertürk'te Hülya Hökenek ve Faruk Aksoy'un sorularını yanıtlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ihtiyacı olan alanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmayacağını düşündüğünü belirten Babacan, enflasyonun bu şekilde düşmeyeceğini ifade etti. Millet İttifakı ile ilgili de konuşan Babacan, "Seçmenin çoğunluğuna 6 partinin ülkeyi ortak ve sorunsuz yönetebileceğini inandıramadık" dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan Habertürk'te Hülya Hökenek ve Faruk Aksoy'un sorularını yanıtlıyor...

"Seçim sonrası ciddi bir mesai harcadık ve harcamaya devam ediyoruz. İç ve dış analizlerin tam ortasındayız.

Muhalefet açısından çok önemli bir iç muhasebe dönemi. Biz DEVA Partisi olarak bundan sonraki yerel seçim ve sonraki genel seçim ile ilgili partimizin stratejisini, duruşunu ve odaklanmamız gereken konuların detaylı bir analizini yapıyoruz.

Vatandaşlarımızın yeni hükümete açtığı kredinin tamamlanmasını bekliyoruz

Sayın Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından, "Bir izleyelim bakalım' dedik ama Merkez Bankası'ndaki tutumlar, eleştirdiğimiz tutumlar.

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Çarşının pazarın hissettiği enflasyon, ENAG'ın puanlarına daha yakın. TÜİK olduğundan düşük açıklıyor. TÜİK başkanı değişmedi, yönetimi değişmedi. Böyle bir durum varken enflasyonu düşüreceğim demek mantıklı değil. Hangi enflasyon?

Hukuk, eğitim sistemi düzgün değilse ekonomiyi vurur. Biz sadece ekonomiye talip değiliz. Ülkeyi yönetmeye talibiz.

BDDK'nın aldığı kararlar en az MB kadar önemli. Enflasyonun patladığı dönemdeki MB başkanını tuttular BDDK başkanı yaptılar. Bunlar bir bütün, bu şekilde enflasyon düşmez.

Mehmet Şimşek'e gereken alan Cumhurbaşkanı tarafından açılmayacak. Şimşek'i ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı aradım. Kısa bir tebrik konuşması yaptık, 'İşiniz zor' dedim.

Türkiye'de orta direk çöktü. Çok fakir veya çok zengin var artık. Emekli maaşlarına bakın. 1 Temmuz'da bütün maaşlar arttı ama en düşük emekli maaşına zam yapılmadı. 7.500₺ ile devam ediyor. En düşük emekli maaşı ile açlık sınırı arasındaki makas gittikçe açılıyor. Aynı şey asgari ücret için de geçerli.

Biz 6 partinin uyum içinde ülkeyi yönetebileceği güvenini halkın çoğunluğuna veremedik. Maalesef o güveni oluşturamadık. Yazılı taahhütlerimizin ortak dilini oluşturamadık."

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