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        Haberler Gündem Son dakika: Dilan Polat'a tahliye kararı

        Son dakika haberi Dilan Polat'a tahliye kararı

        Mahkeme Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Dilan Polat'ın bugün ceza evinden çıkması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:57
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        Dilan Polat'a tahliye kararı
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        Sosyal medya fenomeni Dilan Polat için tahliye kararı verildi.

        Mahkeme, Dilan Polat'ın avukatının tutukluluğa itirazı değerlendirildi.

        'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi.

        11 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacaktı.

        2023 Kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın, ilerleyen saatlerde Marmara İnfaz Kurumları Cezaevi'nden tahliye olması bekleniyor.

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