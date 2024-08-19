Son dakika haberi Dilan Polat'a tahliye kararı
Mahkeme Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Dilan Polat'ın bugün ceza evinden çıkması bekleniyor
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat için tahliye kararı verildi.
Mahkeme, Dilan Polat'ın avukatının tutukluluğa itirazı değerlendirildi.
'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi.
11 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacaktı.
2023 Kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın, ilerleyen saatlerde Marmara İnfaz Kurumları Cezaevi'nden tahliye olması bekleniyor.