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Ticaret Bakanlığı, dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

2023 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 10,5 oranında azalışla 20 milyar 901 milyon dolar, ithalat yüzde 16,8 oranında azalışla 26 milyar 297 milyon dolar oldu. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise, ihracat yüzde 1,8 oranında azalışla 123 milyar 377 milyon dolar, ithalat yüzde 4,3 oranında artışla 184 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre;

• İhracat, yüzde 10,5 oranında azalarak 20 milyar 901 milyon dolar,

• İthalat, yüzde 16,8 oranında azalarak 26 milyar 297 milyon dolar,

• Dış ticaret hacmi, yüzde 14,1 oranında azalarak 47 milyar 198 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

• İhracat, yüzde 1,8 oranında azalarak 123 milyar 377 milyon dolar,

• İthalat, yüzde 4,3 oranında artarak 184 milyar 795 milyon dolar,

• Dış ticaret hacmi, yüzde 1,7 oranında artarak 308 milyar 172 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre;

• İhracatın ithalatı karşılama oranı 5,6 puan artarak yüzde 79,5 olarak gerçekleşti.

• Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,5 puan azalarak yüzde 90,6 olarak gerçekleşti.

• Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,5 puan artarak yüzde 98,4 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

• Haziran ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 780 milyon dolar), ABD (1 milyar 330 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 12 milyon dolar) oldu.

• İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 48,2 oldu.

• Haziran ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (3 milyar 818 milyon dolar), Rusya

Federasyonu (2 milyar 981 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 12 milyon dolar) oldu.

• İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 58,9 oldu.

İHRACATTA DA İTHALATTA DA HAMMADDE ZİRVEDE

• Haziran ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 10 milyar 501 milyon dolarla (yüzde 17,5 azalış) "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 7 milyar 472 milyon dolarla (yüzde 7,7 azalış) “Tüketim Malları" ve 2 milyar 652 milyon dolarla (yüzde 13 artış) "Yatırım (Sermaye) Malları” grupları takip etti.

• Haziran ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 18 milyar 782 milyon dolarla (yüzde 27 azalış) "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 3 milyar 832 milyon dolarla (yüzde 19,8 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları" ve 3 milyar 640 milyon dolarla (yüzde 37,9 artış) "Tüketim Malları” grupları takip etti.

SEKTÖRLER İÇİNDE EN BÜYÜK PAY İMALATTA

• Haziran ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 95,2 (19 milyar 896 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 2,8 (583 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 1,5 (318 milyon dolar) oldu.

• Haziran ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 82,1 (21 milyar 588 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 10,6 (2 milyar 789 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 4,8 (1 milyar 259 milyon dolar) oldu.