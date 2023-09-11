Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan Kazakistan'da

        Dışişleri Bakanı Fidan Kazakistan'da

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu ile bir araya gelecek, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri Bakanı Fidan Kazakistan'da
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İşte Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

        Bugün de kıymetli kardeşimle işbirliğimizi çok yönlü olarak ele aldık. İlişkimiz her geçen yıl daha da kurumsallaşıyor ve derinleşiyor.

        Sayım cumhurbaşkanlarımızın hedefi olan 10 milyar dolar olan ticaret hacmi hedefi artık uzak değil. Ticaret hacmimizde yüzde 60 oranında artış kaydettik.

        Savunma sanayi alanında işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.

        Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını gerçekleştirecek. Biz de Türkiye olarak destek vermeye devam edeceğiz.

        Uluslarası ve bölgesel işbirliğimizi devam ettirmek konusunda mutabık kaldık.

        Sayın Tokayev'in reform çalışmalarını takip ediyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da Kazakistan'ın yanındayız.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Çifte vahşet! Hem karısını hem amcasını öldürdü
        Çifte vahşet! Hem karısını hem amcasını öldürdü
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        NATO'dan büyük tatbikat
        NATO'dan büyük tatbikat
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 500 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 500 metre!"
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!
        Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Trudeau'nun uçağı arızalandı: Hindistan'da mahsur kaldı
        Trudeau'nun uçağı arızalandı: Hindistan'da mahsur kaldı
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!
        Düğüne gidiyorlardı! Birlikte öldüler!
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        Emniyet açıklamada bulundu! Kaçırma değil sürprizmiş!
        Emniyet açıklamada bulundu! Kaçırma değil sürprizmiş!
        Deniz Çakır evlendi
        Deniz Çakır evlendi
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!