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        Haberler Dünya Son dakika haberi Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le telefonda görüştü

        Son dakika haberi Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le telefonda görüştü

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve haftaya yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 17:41 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:48
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        Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le telefonda görüştü
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