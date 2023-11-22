Son dakika haberi Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki geçici ateşkese ilişkin açıklama Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki geçici ateşkese ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze'de insani ara ilanı konusunda mutabakata varılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz" denildi

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken taraflar Gazze'de çatışmalara 4 gün ara verilmesi konusunda anlaştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'de insani ara ilan edilmesinin olumlu bir gelişme olduğu belirtildi.

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Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze’de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını, akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.

Rehine ve tutukluların bir kısmının serbest bırakılmasını ve Gazze’ye girişine izin verilen insani yardım miktarının artırılmasını da kapsayan mutabakata tam riayet edilmesini bekliyoruz.

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Bu insani aranın, çatışmaların bir an önce tamamen sona erdirilmesine yardımcı olmasını ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik bir süreci başlatmasını temenni ediyor, Katar’ın bu mutabakata varılmasını sağlayan çabalarını takdirle karşılıyoruz."