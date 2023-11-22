İsrail saldırılarını durduracak: İsrail Hamas ile 4 günlük geçici ateşkesi kabul etti

10 Şurada Paylaş!









Diğer yandan, Netanyahu, Hamas ile esir takası anlaşmasına varmadan önce yaptığı açıklamada, "Savaşa devam ediyoruz ve tüm hedeflere ulaşana kadar bunu sürdüreceğiz. Hamas'ı ortadan kaldıracağız, kaçırılanların hepsini geri getireceğiz ve Gazze'de İsrail'i tehdit eden hiçbir unsurun kalmayacağını garanti edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.