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        Haberler Dünya İsrail saldırılarını durduracak: İsrail Hamas ile 4 günlük geçici ateşkesi kabul etti

        İsrail saldırılarını durduracak: İsrail Hamas ile 4 günlük geçici ateşkesi kabul etti

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail hükümeti Hamas ile 4 günlük geçici ateşkesi ve esir takası anlaşmasını kabul etti. Geçici ateşkesin 24 saat içinde başlaması beklenirken, bu süreçte İsrail saldırılarını durduracak ve kimseyi tutuklamayacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.11.2023 - 07:44 Güncelleme: 22.11.2023 - 07:44
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken İsrail hükümeti, Katar'ın da desteğiyle Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul etti.

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        İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, esir takası anlaşmasını ele almak üzere Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde toplanan hükümet kabinesinin onayladığı kararı duyurdu.

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        Hükümetin bu gece Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşamasını onayladığı belirtilen açıklamada, "Buna göre, kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

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        Açıklamada, "her 10 esirin serbest bırakılmasının, çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacağı" belirtildi. İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

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        KATAR VE MISIR ARABULUCU OLDU

        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Katar ve Mısır'ın ara buluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı belirtildi.

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        Anlaşmaya göre, "50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı", bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtildi.

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        4 GÜNLÜK ATEŞKES SÜRESİNCE YARDIM MALZEMELERİ GAZZE'YE GİRECEK

        Anlaşmaya göre, ateşkesin 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.

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        Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.

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        24 SAAT İÇİNDE BAŞLAYACAK

        Katar ise geçici ateşkes açıklamalarının ardından, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilecek insani aranın" ne zaman başlayacağının 24 saat içinde duyurulacağını açıkladı.

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        Diğer yandan, Netanyahu, Hamas ile esir takası anlaşmasına varmadan önce yaptığı açıklamada, "Savaşa devam ediyoruz ve tüm hedeflere ulaşana kadar bunu sürdüreceğiz. Hamas'ı ortadan kaldıracağız, kaçırılanların hepsini geri getireceğiz ve Gazze'de İsrail'i tehdit eden hiçbir unsurun kalmayacağını garanti edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #gazze
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