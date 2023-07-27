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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Mescid-i Aksa’ya baskına kınama

        Dışişleri'nden Mescid-i Aksa’ya baskına kınama

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın radikal yerleşimcilerle ve güvenlik güçleri koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz" denildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:46
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        Dışişleri'nden Mescid-i Aksa'ya baskına kınama
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın radikal yerleşimcilerle ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz.

        Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden bu provokasyonlara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını gerekli önlemleri ciddiyetle almaya davet ediyoruz."

        İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'YA BASKINI

        İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi denetiminde baskın gerçekleştirdi.

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        Ben-Gvir, sabah saatlerinde lideri olduğu aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisinden Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf ile İsrail polisinin denetiminde Aksa'nın Mağaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi. Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, "Bu İsrail halkı için geri gelmemiz ve egemenliğimizi göstermemiz gereken en önemli mekan" ifadesini kullandı.

        Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci de Yahudilik inancına göre "Tapınak'ın yıkılış dönümü" olarak anılan günde sabah saatlerinden itibaren yoğun İsrail polisi denetimi altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

        HAMAS'TAN TEPKİ

        Filistinli Hamas Hareketi Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hükümetinde yer alan bakanların Mescid-i Aksa'ya baskınının İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya karşı sürdürdüğü din savaşında gerilimi tırmandırma anlamına geldiğini" belirtti.

        Kasım, "bu baskınların Filistin halkı, İslam ümmeti ve Arap dünyasının hislerine karşı bir kışkırtma olduğunu" kaydetti.

        Binyamin Netanyahu hükümetinde geçen yıl sonunda bakanlık görevine gelen Itamar Ben-Gvir ocak ve mayısta da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, aşırı sağcı bakanın baskınları İslam dünyası ve uluslararası camiada tepkiyle karşılanmıştı.

        Fanatik Yahudiler, Süleyman Mabedi'nin MÖ 586 ve MS 70 yıllarında iki kez yıkılışının yıl dönümü olarak kabul edilen Tişa BeAv olarak isimlendirilen yas ve oruç günü dolayısıyla "Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme" çağrıları yapmıştı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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