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HaberlerSağlıkDSÖ'den Sinovac'ın acil kullanımına onay!
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Son dakika haberi DSÖ'den Sinovac'ın acil kullanımına onay!

Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Covid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi

DSÖ'den Sinovac'ın acil kullanımına onay!
DSÖ'den Sinovac aşısının acil kullanımına onay!
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HABERTURK.COM

Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Covid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi.

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