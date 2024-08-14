Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi | Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi | Dış Haberler

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi

Habertürk / AA Giriş: 14.08.2024 - 19:39 Güncelleme: 14.08.2024 - 19:53 facebook

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