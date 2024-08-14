Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi
Giriş: 14.08.2024 - 19:39 Güncelleme: 14.08.2024 - 19:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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