Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, yoldan çıktı. Kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu 15'nci kilometresinde meydana geldi. Hakan Karalı kullandığı yolcu otobüsüyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otobüs yol kenarındaki boşluğu düştü.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Otobüsün camlarından çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şoför bölümünde sıkışan otobüsü sürücüsü Hakan Karalı ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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