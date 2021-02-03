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Son dakika haberler... Burun estetiği ameliyatı sonrası ölen Leyla’nın ses kaydı ortaya çıktı: Ağzımdan, burnumdan kan geliyor

Adana’da 2019 yılında geçirdiği burun ameliyatı sonrası fenalaşıp hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Leyla Sönmez (24) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Genç kızın, ameliyat sonrası hastane odasından arkadaşına cep telefonundan “Gece boyunca hiç uyumadım. Çok rahatsızdım, bayıldım birkaç defa. Ağzımdan, burnumdan kan geliyor. Kalbimde sorun varmış, el ve ayaklarımda morluklar oluşuyor” diyerek sesli mesajlar attığı ortaya çıktı. Kızının ölümünün 2’nci yıl dönümünde mezarı başında konuşan Fener Sönmez, “Kızım düğünü için hazırlanıyordu. Bir sevdiği vardı. Çeyizleri, her şeyi tamamdı ama olmadı" dedi

Son dakika haberi: Estetik sonrasındaki ölümde kahreden kayıt! - Haberler
Estetik sonrasındaki ölümde kahreden kayıt!
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DHA

Kentteki özel bir hastanede 29 Ocak 2019 tarihinde burun estetiği ameliyatı olan İstanbul'da özel bir üniversitede Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Leyla Sönmez, operasyonun ardından alındığı odada kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı.

DHA'nın haberine göre, endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. Doktorların, "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile kızlarının iyileşmesini bekledi.

Fakat Leyla Sönmez'in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya devam etti. Ameliyattan birkaç gün sonra fenalaşan genç kız, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Leyla Sönmez'in duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının çöktüğü tespit edildi. Buradaki yaşam savaşının ardından Sönmez, 3 Şubat 2019 günü yaşamını yitirdi. Kızlarının ölümünde ameliyatta görevli doktorun ihmali olduğunu öne süren baba Ali Haydar Sönmez, avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Ameliyatı gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı M.S.A. savcılığa verdiği ifadede, ihmal iddialarını kabul etmeyerek genç kızın diş tellerinin enfeksiyona neden olmuş olabileceğini iddia etti.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN ‘HEKİM HATASI YOKTUR’ RAPORU

Ailenin suç duyurusu ve Leyla Sönmez’in otopsisinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu, genç kızın ölüm nedenin belirlenemediği gerekçesiyle dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Dosyayı değerlendiren İstanbul Adli Tıp Kurumu, Leyla’nın ölümünde ‘hekim hatası yoktur’ şeklinde rapor verdi.

Rapor sonucu gören aile adeta yıkıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu hastane ve hekim hakkında dava açılmamasına karar verdi. Sönmez ailesi, bunun üzerine avukatları İsa Ayanoğlu aracılığıyla Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz dilekçesini sundu. İtirazın sonucu bekleyen Sönmez ailesi, üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen kızları Leyla’nın ölümünün sır perdesinin aralanmadığını söyleyerek konunun mahkemede çözülmesini istiyor.

‘HATA OLMASA SONUÇ BU OLUR MUYDU?’

Kızının öldüğü günden beri yüzlerinin gülmediğini ve acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Ali Haydar Sönmez, Leyla’nın ölümünden sonra birçok doktorla görüştüklerini ve ameliyatta hekim hatası olduğuna dair görüşler aldıklarını söyledi. Ameliyatı yapan hekimin operasyonda 11 hatasının bulunduğunu iddia eden Sönmez, “Buna rağmen Adli Tıp Kurumu’ndan bizi yıkan bir sonuç çıktı. Kızım bile fark etmişti. Ölmeden birkaç gün önce bana söyledi. ‘Baba, bana ya narkozu fazla verdiler ya da ameliyat esnasında enfeksiyon kaptırdılar’ dedi. Ameliyata sağlam giren çocuğum şimdi mezarda. Bir hata olmasa sonuç bu olur muydu? Cumhurbaşkanımıza ve Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Leyla, onların da kızıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyorum” diye konuştu.

'DÜĞÜNÜ İÇİN HAZIRLANIYORDU'

Fener Sönmez ise kızının mezarı başında her gün gözyaşı döktüğünü belirterek sorumluların ceza almasını istedi. Hayalleri yarım kalan gencecik evladını toprağa verdiğini ifade eden gözü yaşlı anne, “Başka Leylalar ölmesin. Acaba o doktorun evladı var mıydı? Evladı ölse ne hissederdi? Kızım düğünü için hazırlanıyordu. Bir sevdiği vardı. Çeyizleri, her şeyi tamamdı ama olmadı. Hiçbir anne evlatsız kalmasın. Devlet büyüklerime güveniyorum. Hak yerine gelsin istiyorum” dedi.

SESLİ MESAJLAR YÜREK BURKTU

Öte yandan Leyla Sönmez’in ameliyat sonrası hastane odasında kaldığı süreçte arkadaşına cep telefonu üzerinden yolladığı sesli mesajlar yürek burktu. Sönmez, yolladığı mesajlarda arkadaşına durumunun iyi olmadığını vurgulayarak, “Gece boyunca hiç uyumadım. Çok rahatsızdım hatta birkaç defa bayıldım. Ağzımdan, burnumdan kan geliyor baya. Sanırım tekrar ameliyat olabilirmişim. Kalbimde sorun varmış. O yüzden ellerimde ve ayaklarımda morluklar oluşuyormuş. Kan dolaşımım sıkıntılı. Yüzüm kaskatı kesilmiş durumda” ifadelerini kullandığı görüldü.

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