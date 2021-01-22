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Son dakika haberler... Boşanma aşamasındaki eşini falçata ile öldürmeye teşebbüs eden koca hakkında iddianame

İstanbul Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde boşanma aşamasında olduğu eşini takip edip falçata ile saldırarak öldürmeye çalışan koca ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cani hakkında "eşini tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı

Son dakika haberi: Falçatalı vahşetin detayları çıktı! - Haberler
Falçatalı vahşetin detayları çıktı!
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AA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mesut T. ile Ukrayna uyruklu müşteki Hanna B.'nin 5 Haziran 2018'de evlendikleri, şüphelinin ikinci evliliği olduğu anlatıldı.

AA'nın haberine göre, şüphelinin ilk evliliğinden çocuklarının müşteki ile aynı çatı altında yaşadığı ve bu nedenle şüpheli ile müşteki arasında geçimsizlik olduğu aktarılan iddianamede, geçimsizlik üzerine müşteki Hanna B.'nin olay tarihi olan 15 Ocak'tan 5 ay önce evi terk ederek kendi yakınlarının yanına gittiği kaydedildi.

İddianamede, bu dönemde şüpheli Mesut T.'nin müştekiye ulaşamadığı, nerede olduğunu bilmediği, müştekinin de boşanma davası açtığı ve şüphelinin kendisine zarar vereceğini tahmin ettiğinden 3 ay süreli uzaklaştırma kararı çıkarttığı ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Mesut T.'nin boşanma ve uzaklaştırma kararını kendisine tebliği sonucu öğrendiği, aşırı öfkelendiği, müştekinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırma yaptığı belirtilerek, müşteki ve yakınlarının şüpheli ile tüm iletişimlerini güvenlik kaygısıyla kestikleri, engelledikleri kaydedildi.

Tutuklanan Mesut T.

Şüpheli Mesut T.'nin çocuğunun sosyal medya hesabından baldızının hesabını takibe başladığı ve müştekinin İstanbul'da bir alışveriş merkezinde gittiğini gördüğü anlatılan iddianamede, şüphelinin müştekiye ulaşabilmek düşüncesiyle bu alışveriş merkezine gittiği aktarıldı.

"ŞÜPHELİ EYLEMİNİ TAMAMLAMAYA ÇALIŞMIŞ"

Yanına falçata alarak şüphelinin alışveriş merkezine gittiği ifade edilen iddianamede, planlı bir eylem hazırlığında olduğu açıkça anlaşılan şüphelinin ilk gün alışveriş merkezinde tüm gün takip yapmasına rağmen müştekiye ulaşamadığı ve olay tarihi olan 15 Ocak'ta tekrardan alışveriş merkezine gittiği bildirildi.

İddianamede, olay şu şekilde anlatıldı:

"Olay tarihinde şüpheli Mesut T. birkaç saat süren ısrarlı araştırma ve takibi sonrasında müşteki Hanna B.'yi, kız kardeşi ve olayın tanığı olan iki arkadaşı ile birlikte bir alanda oturduklarını görmüştür. Şüpheli daha önce planladığı şekilde üzerinde bulunan falçatayı çıkartmış, arkadan müştekinin göremeyeceği şekilde ona sokularak falçata ile boyun kısmını kesmeye çalışmıştır. Şüphelinin bu amaçla attığı ilk darbe, müştekinin kulağı ile burnu arasında kalan kesimini derin şekilde kesmiştir. Amacının müştekiyi öldürmek olduğu anlaşılan şüpheli, ikinci darbeyi daha aşağıya doğru sallamış, bu kez müştekinin kulağı ile ağzı arasında kalan alanı kesmiştir. Müştekinin arkadaşları olaya müdahale ederek, şüphelinin elinden falçatayı almış, onu etkisiz hale getirmek için uğraşmışlardır. Bu sırada şüpheli falçatayı rastgele sallayarak, eylemini tamamlamaya çalışmıştır. Bu uğraş esnasında müşteki, yine yüzünün değişik kısımlarından yaralar almıştır."

"SALDIRIYI TASARLAMIŞ"

Müştekinin arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşların çabalarıyla şüphelinin elinden falçatanın alındığı belirtilen iddianamede, şüphelinin bu şekilde etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Şüphelinin kastının öldürmeye yönelik olduğunu aşikar olduğu tespitinde bulunulan iddianamede, şüphelinin eylem öncesinde yaptığı uzun süreli takip, müştekiye ısrarla ulaşma isteği, bu amaçla kullandığı yöntemler, suçtan günler önce temin ettiği suç aleti, olay günü suç aleti ile hazırlıklı bir şekilde gidişi ve olay sırasındaki davranışları nedeniyle şüphelinin eylemini tasarlayarak gerçekleştirildiği sonucuna varıldığı değerlendirildi.

İddianamede, şüpheli Mesut T.'nin "eşini tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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