Fatih Terim için sürpriz iddia

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılan teknik direktör Fatih Terim'in yeni adresi hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

68 yaşındaki deneyimli teknik adama Dünya Kupası'na katılacak milli takımlardan birinin teklif yaptığını öne süren Sinan Engin, bahsi geçen takımın Arap ülkelerinden biri olabileceğinin sinyalini verdi.

Söz konusu teklifin çok cazip olduğunun altını çizen Engin, "Fatih Terim'e Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden biri teklif yaptı. Çok cazip bir teklif. Arap ülkelerinden biri de olabilir. Baba bir miktarda teklif var" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim'in muhtemel yeni adresleri arasında Katar, Hull City, Fiorentina, Everton ve Lyon'un olduğu öne sürülmüş ancak deneyimli teknik adam hiçbir takımla anlaşma sağlamamıştı.