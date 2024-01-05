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        Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin: 79-76 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin!

        ING Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇBK Mersin'i uzatmada Emma Meesseman'ın son saniye üçlüğüyle 79-76 mağlup eden Fenerbahçe Alagöz Holding şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, dev kupayı 14. kez müzesine götürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 21:03 Güncelleme: 05.01.2024 - 21:13
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        Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin!
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        Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Türkiye Kupası Finalinde ÇBK Mersin'i normal süresi 71-71 biten maçın uzatma bölümünde Meesseman'ın son saniyede bulduğu 3 sayılık isabetle 79-76 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

        Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte dev kupayı 14. kez müzesine götürdü.

        Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini Fenerbahçe, 19-15 galip tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 37-28 galip girdi.

        Üçüncü çeyrekte yine üstün olan taraf Fenerbahçe oldu ve son periyoda 56-50´lik avantajla girdi. Son çeyrekte ÇBK Mersin takımı toparlandı, müsabakanın normal süresi 71-71 sona erdi ve uzatma bölümüne gidildi.

        Başa baş geçen uzatma süresinde Emma Meesseman son saniyede bulduğu üç sayılık isabetle Fenerbahçe´ye galibiyeti getirdi: 79-76. Sarı-lacivertli basketbolcular maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı.

        SALON: Şehit Turgut Solak

        HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Halil Erkoç, Alper Gökçebel

        FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: McBride 17, Meesseman 8, Howard 15, Anderson 13, Alperi Onar 14, Sevgi 11, Tilbe 1, İdil

        ÇBK MERSİN: Mabrey 23, Williams 15, Hollingsworth 20, Sinem 3, Asena 3, Kiss, Cornelius 6, Melis 6, Derin

        1'İNCİ PERİYOT: 19-15

        İLK YARI: 37- 28

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-50

        NORMAL SÜRE: 71-71

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