Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol
ABONE OL

Fenerbahçe Beko’nun Dimitris Itoudis ile anlaştığı iddia edildi

Fenerbahçe Beko, Aleksandar Djordjevic'in yerine CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardı. Yunan basınına göre Sarı-Lacivertliler yakın zamanda Itoudis'i açıklaması bekleniyor

Fenerbahçe Beko’nun Dimitris Itoudis ile anlaştığı iddia edildi

Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov yerine getirilen Aleksandar Djordjevic Sarı-Lacivertlilerde istikrarlı sonuçlar alamadı. Sırp çalıştırıcının geleceği tartışılırken Yunan basınından çarpıcı iddia geldi.

Sport24'ün haberine göre; Fenerbahçe Beko gelecek sezon için Yunan koç Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardı. Rus ekibi ile bir sezon daha anlaşması bulunan Itoudis, Rusya takımlarının Euroleague'e alınmamasının ardından takımdan ayrılmaya karar verdi.

Haberde iki taraf arasında kısa sürede anlaşmaya yakın olduğu ve Fenerbahçe'nin Itoudis'i açıklayacağı yer aldı.

Panathinaikos'ta 11 yıl Obradovic'in yardımcılığını yapan 51 yaşındaki koç, 2013-14 sezonunda Banvit'i çalıştırdı. Yunan antrenör 2014'ten itibaren CSKA Moskova'yı çalıştırıyor. Itoudis, Rus ekibiyle birlikte 2015-16 sezonunda Euroleague'de şampiyonluk yaşadı. Olaylı geçen maçta Itoudis'in takımı Fenerbahçe'yi 101-96 yenip kupaya uzanmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama
BASKETBOL Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama
Anadolu Efes'in rakibi Olympiakos oldu
BASKETBOL Anadolu Efes'in rakibi belli oldu
Frutti Extra Bursaspor, Bologna ile eşleşti
BASKETBOL Frutti Extra Bursaspor'un rakibi...
Kevin Anderson tenisi bıraktı
BASKETBOL Kevin Anderson tenisi bıraktı
Frutti Extra Bursaspor "tarih" yazıyor
BASKETBOL Frutti Extra Bursaspor "tarih" yazıyor
NBA'de yılın 6. adamı Herro oldu
BASKETBOL NBA'de yılın 6. adamı Herro oldu
Celtics ve Grizzlies konferans yarı final serilerini eşitledi
BASKETBOL Celtics ve Grizzlies serilerini eşitledi
Frutti Extra Bursaspor taraftarı zaferi kutladı
BASKETBOL Bursa'da final coşkusu
Fenerbahçe Safiport seride durumu 2-0 yaptı
BASKETBOL Fenerbahçe Safiport seride durumu 2-0 yaptı
Frutti Extra Bursaspor, Avrupa finalinde! - Basketbol haberleri
BASKETBOL Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'da finalde!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.