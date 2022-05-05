Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov yerine getirilen Aleksandar Djordjevic Sarı-Lacivertlilerde istikrarlı sonuçlar alamadı. Sırp çalıştırıcının geleceği tartışılırken Yunan basınından çarpıcı iddia geldi.

Sport24'ün haberine göre; Fenerbahçe Beko gelecek sezon için Yunan koç Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardı. Rus ekibi ile bir sezon daha anlaşması bulunan Itoudis, Rusya takımlarının Euroleague'e alınmamasının ardından takımdan ayrılmaya karar verdi.

Haberde iki taraf arasında kısa sürede anlaşmaya yakın olduğu ve Fenerbahçe'nin Itoudis'i açıklayacağı yer aldı.

Panathinaikos'ta 11 yıl Obradovic'in yardımcılığını yapan 51 yaşındaki koç, 2013-14 sezonunda Banvit'i çalıştırdı. Yunan antrenör 2014'ten itibaren CSKA Moskova'yı çalıştırıyor. Itoudis, Rus ekibiyle birlikte 2015-16 sezonunda Euroleague'de şampiyonluk yaşadı. Olaylı geçen maçta Itoudis'in takımı Fenerbahçe'yi 101-96 yenip kupaya uzanmıştı.