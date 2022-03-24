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Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Mesut Özil kadro dışı kaldı! Ozan Tufan ve Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? - FB Haberleri
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Son dakika haberi Fenerbahçe'de 2 yıldız kadro dışı!

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadelerine yer verildi

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Mesut Özil kadro dışı kaldı! Ozan Tufan ve Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? - FB Haberleri

Sarı-lacivertli takımda büyük umutlarla Arsenal'den transfer edilen Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında geri dönen Ozan Tufan, kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadelerine yer verildi.

33 yaşındaki Mesut Özil, son oynanan Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.

Fenerbahçe forması altında 37 maça çıkan Mesut 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ozan Tufan ise sarı-lacivertli forma ile bu sezon 18 maçta görev alırken gol ya da asist üretemedi.

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