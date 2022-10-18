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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Twitter'dan gönderme! Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a VAR yanıtı! - Spor haberleri
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Son dakika haberi Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın gece yarısı VAR sistemi ile ilgili açıklamasının ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, "Futbolun yine saha içerisinden saha dışına çıkarılma çabasını ‘ilginç zaman dilimlerinde’ takip etmek zorunda kalıyoruz..." ifadelerini kullandı. Galatasaray'dan buna yeni bir cevap daha geldi. Diğer yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva'ya gitti

Twitter'dan gönderme! Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a VAR yanıtı! - Spor haberleri

Fenerbahçe'nin "Zamansız hezeyanlar hakkında" başlığıyla yayınlanan açıklaması şu şekilde;

"Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 10. haftasının sona ermesiyle bazı kurumlar ve kişilerin öncülüğünde futbolun yine saha içerisinden saha dışına çıkarılma çabasını 'ilginç zaman dilimlerinde' takip etmek zorunda kalıyoruz.

Camiamızın tek vücut olarak hedefe odaklandığı ve kaliteli bir oyunla kazanarak yoluna devam ettiği, tüm istatistiklerde iyi noktada olduğu zamana denk gelen bu ucuz yaklaşım; Fenerbahçe'yi aşağı çekme amacından başka bir şey değildir.

Bu hezeyan Türk futbolunun marka değerinin içini boşaltmaktan başka hiçbir işe yaramamaktadır.

Gerek kurumlar düzeyinde yapılan iç siyaset odaklı, zamansız hezeyanın yansıması olan açıklamalar gerekse akıldan, izandan, perspektiften yoksun ve futbol kültüründen, kurallarından uzak, gülünç yorumlar, tamamen uzun süreli alışkanlıkların eseridir.

Tüm bu yaşananlara dair camiamızdaki farkındalığın oldukça üst seviyede olduğunu biliyor; taraftarlarımızın sezon başından itibaren olduğu gibi bugün ve sezon boyunca sadece takımımızı destekleme, birlik beraberlik içerisinde durma odağında kalarak Kulübümüze en büyük faydayı sağlayacağını dile getiriyoruz.

Takımımızın sahadaki emeğine, kendinden emin duruşuna zarar verme hedefinde olan her kişi ve kurumla gereken mücadeleyi vermekten kesinlikle geri durmayacağımızı vurguluyoruz."

GALATASARAY'DAN YANIT

Fenerbahçe'nin bu açıklamasının ardından Galatasaray'dan kısa süre içinde yanıt geldi. Sarı-kırmızılılar, "Adaletten korkanlar belli oldu. Heyecana gerek yok…" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN RİVA'YA ZİYARET

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek üzere Riva'ya gitti.

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