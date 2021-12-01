Fenerbahçe, 29 Kasım Pazartesi günü oynadıkları Göztepe maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen İrfan Can Kahveci'nin kurula sevk edilmesinin skandal bir karar olduğunu bildirdi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, İrfan Can Kahveci'nin PFDK'ya sevk edilmesi ilgili olarak, "Hem Türkiye'de hem yurt dışında sık sık görülen itiş kakışa saldırı denirse her hafta birçok oyuncu ceza alır. Sahada da benzeri görülen bir olay. Skandal bir kararla PFDK'ya sevk edilmiştir" dedi.

Burak Kızılhan'ın açıklamaları şöyle:

"PFDK sevkleri, bizim açımızdan ciddi derecede şaşkınlık verecek boyutta. Sistemin ve sisteme çöreklenmiş, amacı Türk futbolu dışına her şey olan kişilerin değişmesi isteğimizin ne kadar haklı olduğu görülmüştür. Hem Türkiye'de hem yurt dışında sık sık görülen itiş kakışa saldırı denirse her hafta birçok oyuncu ceza alır. Sahada da benzeri görülen bir olay. Skandal bir kararla PFDK'ya sevk edilmiştir.

İrfan Can Kahveci, saldırı adı altında oldukça abartılı ve çarpıtma barındıran bir ithamla karşı karşıya kalmıştır. Bir itişmenin saldırı olarak nitelenmesi, asla kabul edilebilir değildir, kötü niyettir."

Ayrıntılar birazdan...

GÖZTEPE KULÜBÜ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın devre arasında oyuncuları Atakan Çankaya ile Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci arasında bir olay yaşandığı belirtildi. Bu nedenle Atakan Çankaya'nın PFDK'ye sevk edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devre arasında iki oyuncu arasında yaşanan ve birkaç saniye süren, her maçta sıklıkla karşılaştığımız ve müsabaka içerisinde yaşandığında kart gösterilmesine bile gerek olamayabilecek durum nedeniyle oyuncumuzun disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez. Yaşanan olaylarla ilgili tüm görüntüler kulübümüzde mevcut olup, oyuncumuzun gerekli savunması hukuk birimimiz tarafından en hızlı şekilde yapılacaktır."