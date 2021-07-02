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Son dakika! Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi!

Fenerbahçe, Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü'ne 2015-2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler, Portekizli hocayla 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi

Son dakika! Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusu çözüme kavuştu. Sarı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaşıldığını açıkladı. Portekizli hocaya 2 yıllık sözleşme imzalandığı KAP'a bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda Futbol A Takımımızı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaştı. Kariyerinde 5´i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa olan, son olarak Çin´in Shanghai Port FC (eski adıyla Shanghai SIPG) takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira; ikinci kez Fenerbahçemizin başına geçti. 2017-2020 arası görev aldığı Çin Süper Ligi ekibine ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşatan Pereira, bu süreçte bir de Çin Süper Kupası kazandı" denildi.

VITOR PEREIRA: YARIM KALAN HİKAYEYİ ŞAMPİYONLUK KUPALARIYLA TAÇLANDIRMA ZAMANI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. 5 yıl sonra Fenerbahçe´ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe´de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe´de kupa kazanamadım. Şimdi yarım kalan bu hikayeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak" dedi.

"TARAFTARIMIZIN STADYUMDA YARATTIĞI COŞKUYU ÇOK ÖZLEDİM"

Fenerbahçe'nin kendisine çok iyi bir vizyon ve plan ile geldiğini belirten Pereira, "Başkan Ali Koç´la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe´nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi. Ocak ayında bir gazeteye verdiğim özel röportajda Türkiye´de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirtmiştim. Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi. Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım. Bununla beraber heyecanımı 2 katına çıkaran bir diğer konu, büyük Fenerbahçe camiasının taraftarlarının önüne çıkmak olacak. Taraftarımızın stadyumda yarattıkları coşkuyu da çok özledim. Umuyorum ki önümüzdeki sezon özlenen şampiyonluğa omuz omuza vererek ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

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