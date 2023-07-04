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Fenerbahçe yeni sportif direktörünü açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni imzayı duyurdu. Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Sportif Direktörlük görevine Mario Branco'nun getirildiği duyuruldu

Fenerbahçe yeni sportif direktörünü açıkladı - Mario Branco kimdir?
HABERTURK.COM

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Sportif Direktörlük görevine Mario Branco'nun getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda, Sportif Direktörlük görevine Mario Branco getirilmiştir.
19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branco; futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip.
Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı; aynı zamanda Profesyonel Spor Yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansına sahip.
Portekiz Futbol Federasyonu’nda da farklı görevler üstlenen, 2022-23 sezonunda Takımımızda Futbol Operasyonu Direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco’nun yardımcılığına da yine kulübümüze Futbol Planlama Yöneticisi olarak hizmet eden, daha önce Futbol Akademimizde antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır.
Sportif Direktörümüz Mario Branco ve ekibine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Mario Jorge dos Santos Branco kimdir?

Doğum tarihi: 6 Kasım 1975
Doğduğu il: Porto / Portekiz
Antrenör lisansı: UEFA-B lisans

Kariyeri:

Famalicao, Sportif Direktör, 2020
PAOK, Sportif Direktör, 2018
Hajduk Split, Sportif Direktör, 2016
Estoril, Sportif Direktör, 2012
Astra Ploiesti, Sportif Direktör, 2011
Leixoes, Sportif Direktör, 2009
Steaua Bükreş, Şef Scout, 2008
Zaglebie Lubin, Şef Scout, 2006
Wisla Krakow, Şef Scout, 2005
Pontevedra, Şef Scout, 2004

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