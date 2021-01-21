Ferdane Kurt’un katili yakalandı!

Eşinden boşandıktan sonra iş bulabilmek amacıyla 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte Malatya’dan İstanbul’a gelen Ferdane Kurt, belediye tarafından Bayrampaşa’daki bir otele yerleştirildi.
Şahin Şen'in haberine göre, bu esnada aynı otelde kalan tekstil işçisi 38 yaşındaki Cemil Yar, iş bulacağı vaadiyle Ferdane Kurt’la yakınlaştı.
İddiaya göre 12 Ocak akşamı Cemil Yar’ın odasına giden Ferdane Kurt’la Yar arasında bir tartışma çıktı. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen Cemil Yar Ferdane Kurt’u iple boğarak öldürdü. Kurt’un cansız bedeni üzerine battaniye örten katil zanlısı otelden kaçtı.
Yar’ın gece yarısı telaşlı biçimde otelden ayrılmasından şüphelenen otel görevlileri durumu polise bildirdi. Otele gelerek Cemil Yar’ın odasına giren polis Ferdane Kurt’un cansız bedeniyle karşılaştı. Ferdane Kurt’un 3 yaşındaki çocuğu da odada bulundu.
Katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis, Cemil Yar’ı bugün Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde yakaladı. 6 suç kaydı olan katil zanlısı ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyledi.
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