FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, Emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından ‘mahrem imam’ olarak görevlendirilen, 6’sı halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere ‘Emniyet Mahrem Sorumlusu’ 36, HTS analiz çalışmaları ile içerik çözümleme çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme aracı olan Bylock kullandıkları tespit edilen 5 olmak üzere toplam 41 şüphelinin 17 Eylül 2024 tarihinden itibaren Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

İHA'da yer alan habere göre şu ana kadar şüphelilerin 29’u yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.