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Son dakika haberler... Hatay'da sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir köprü yıkıldı!

Hatay'ın Antakya, Samandağ ile Arsuz ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, bir köprüdeki asfaltta ve korkuluklarda şiddetli su akıntısı nedeniyle çökme meydana geldi

Son dakika haberi: Fırtına köprüyü yıktı! - Haberler
Fırtına köprüyü yıktı!
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AA

Kentte dün akşam saatlerinde başlayıp giderek etkisini artıran sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Antakya ilçesinde bir köprü zarar gördü.

AA'nın haberine göre, su birikintileri dolayısıyla bazı araçlar yolda kaldı. Samandağ ilçesinde de bazı tarım arazileri su altında kaldı, kuvvetli rüzgar nedeniyle kimi evlerin çatısı uçtu.

Arsuz ilçesinde ise dere yatağının taşmasıyla narenciye bahçelerinden bazıları zarar gördü. Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün, tarım arazileri ile cadde ve sokaklarda su tahliye işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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