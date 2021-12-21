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Galatasaray 7 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a mağlup olan Galatasaray ligde üst üste 7. maçında puan kaybetti

Galatasaray 7 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’a 2-0’lık skorla yenildi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılıların kötü serisi devam etti. Süper Lig’de son olarak Gaziantep FK’yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 7 maçta 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe, Sivasspor ve Adana Demirspor’a mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Altay ve Başakşehir ile de berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, ligin 19. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

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