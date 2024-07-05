Son dakika haberi Galatasaray ayrılığı açıkladı Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya transfer olduğunu açıkladı. Anlaşmaya göre 6.4 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek ve 15 milyon Euro opsiyon ile 2 milyon Euro şarta bağlı bonus olacak.

Habertürk Giriş: 05.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:11 facebook

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