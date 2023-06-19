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Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci Okan Kocuk, takımdan ayrıldığını açıkladı.

"Galatasaray forması giymek, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak, bu büyük kulüple şampiyonluk yaşamak çok özeldi ve hep çok özel kalacak.

Evimizde, deplasmanda, her şartta, her anda, sonuç ne olursa olsun bizi var gücüyle destekleyen büyük Galatasaray taraftarına hissettirdikleri her şey için teşekkür ederim.

Tüm başkanlarıma, çalıştığım tüm teknik direktörlerime ve teknik ekiplere gelişimime sağladıkları katkılar için minnettarım. Kocaman bir ailenin parçası olduğum için ve birbirinden değerli sporcularla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Anlı şanlı Galatasaray formasını birlikte terlettiğim tüm kardeşlerime her şey için teşekkür ediyorum.

Ayrılıklar da sevdaya dahil. Sarı kırmızılı forma altında geçirdiğim bu güzel zamanlara şimdilik bir nokta koyuyorum. Yolculuğumda yeni bir başlangıç yapma zamanı.

Haklarınızı helal edin, hoşça kalın..."

G.SARAY'DAN 'TEŞEKKÜRLER' MESAJI

Galatasaray Kulübü de sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak Okan Kocuk'a emekleri için teşekkür etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray çatısı altında yaşadığımız tüm başarılardaki katkın ve emeğin için teşekkür ediyoruz Okan. Bundan sonraki geleceğinde ve kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.