Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis affedildi!

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta oyuna alınmadığı gerekçesiyle bir daha sarı-kırmızılı formayı giymek istemediğini açıklayan Bafetimbi Gomis konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek'in devreye girmesiyle Fransız yıldızın özür dilediği ve affedildiği öğrenildi.

ABONE OL
DHA
  • Son dakika haberi - Galatasaray'da Bafetimbi Gomis affedildi!

    Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi çözüldü... Alanyaspor maçında oyuna alınmayınca sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giymek istemediğini teknik heyete ileten Fransız yıldızın affedildiği öğrenildi. 
  • Son dakika haberi - Galatasaray'da Bafetimbi Gomis affedildi!

    DHA'nın haberine göre; Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak derbi öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden başkan Dursun Özbek, moral vermek adına takımla bir araya geldi. 
  • Son dakika haberi - Galatasaray'da Bafetimbi Gomis affedildi!

    Teknik direktör Okan Buruk, başkanvekili Erden Timur ve oyuncularla bir araya gelen Özbek, Gomis konusunda da adımları attı. 
  • Son dakika haberi - Galatasaray'da Bafetimbi Gomis affedildi!

    Yapılan toplantı sonrasında taraflar arasındaki sıkıntının tatlıya bağlandığı öğrenildi. 
  • Son dakika haberi - Galatasaray'da Bafetimbi Gomis affedildi!

    Tecrübeli golcünün yarın akşam saatlerinde yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor.
  • Son dakika haberi - Galatasaray'da Bafetimbi Gomis affedildi!

    NELER YAŞANDI?

    Galatasaray'da Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in sezonun geri kalanında forma giymek istemediğini açıklamıştı.
  • Son dakika haberi - Galatasaray'da Bafetimbi Gomis affedildi!

    Karşılaşmanın ardından başkan Dursun Özbek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gomis´in davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli olarak biz nasıl seçilmiş olarak hizmet ediyorsak bütün profesyoneller de hizmet etmek durumundadır. Çıkışını yadırgadım" ifadelerini kullanmıştı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.