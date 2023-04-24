Karşılaşmanın ardından başkan Dursun Özbek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gomis´in davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli olarak biz nasıl seçilmiş olarak hizmet ediyorsak bütün profesyoneller de hizmet etmek durumundadır. Çıkışını yadırgadım" ifadelerini kullanmıştı.