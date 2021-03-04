Süper Lig'de dün akşam Ankaragücü'ne deplasmanda kaybederken hakem hatalarına isyan eden Galatasaray, sezonun son bölümüne girerken MHK'ya sert tepki gösterdi. Başkan Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı istifaya davet etti. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin lehine kararlar çıkarken kendilerinin aleyhine kararlar çıktığını savunan Cengiz yönetiminin, TFF'ye çıkarma yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

TATLI'NIN GÖREVDEN ALINMASI İSTENECEK

Sezon başından beri yapılan hataları toparlayıp TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşmek isteyen Başkan Cengiz, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın görevden alınmasını talep edecek.