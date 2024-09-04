Galatasaray Osimhen transferini açıkladı! İşte maliyeti...
Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'in kiralandığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, Osimhen'e 2024-2025 sezonu için 6 milyon euro maaş vereceğini duyurdu
Galatasaray, Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'i resmen kadrosuna kattı. 25 yaşındaki golcü, 1 sezon sarı kırmızılı formayı giyecek.
Galatasaray, Osimhen için kiralama bedeli ödeyemeyecek.
Nijeryalı golcü, sarı kırmızılılardan yıllık 6 milyon euro kazanacak.
Galatasaray'dan yapılan KAP açıklaması şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Osimhen, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli ile çıktığı 32 maçta 17 gol kaydetti.