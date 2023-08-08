Galatasaray Tete transferinde mutlu sona ulaştı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tete'de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin transferinden vazgeçtiği Brezilyalı yıldızı sağlık kontrolünden geçirip resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Transferde bombaları bir bir patlatan Galatasaray, önemli bir transfere daha imza atmak üzere... Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüşmek üzere temsilcisiyle birlikte İstanbul'a gelen ancak sarı-lacivertli kulüple anlaşamayan Tete'yi kadrosuna katıyor.
Sarı-kırmızılı idareciler, bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan 23 yaşındaki Sambacı'nın transferinde hukuki bir engel görmeyerek transferi noktaladı.
Tete'nin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
SHAKHTAR İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK
Bonservisi Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te bulunan Tete'nin sözleşmesi Aralık 2023’te sona eriyor. Ancak Tete, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Ukrayna’da forma giyen ve 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncuların serbest kalabileceği yönündeki UEFA kararını göz önünde bulundurarak sözleşmesini feshedebilecek. Bu durumda 23 yaşındaki genç oyuncu, sarı-kırmızılılara bedelsiz olarak transfer olacak.