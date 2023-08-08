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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi... Galatasaray Tete transferinde mutlu sona ulaştı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Tete transferinde mutlu sona ulaştı!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tete'de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin transferinden vazgeçtiği Brezilyalı yıldızı sağlık kontrolünden geçirip resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 13:49
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        Transferde bombaları bir bir patlatan Galatasaray, önemli bir transfere daha imza atmak üzere... Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüşmek üzere temsilcisiyle birlikte İstanbul'a gelen ancak sarı-lacivertli kulüple anlaşamayan Tete'yi kadrosuna katıyor.

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        Sarı-kırmızılı idareciler, bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan 23 yaşındaki Sambacı'nın transferinde hukuki bir engel görmeyerek transferi noktaladı.

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        Tete'nin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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        SHAKHTAR İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK

        Bonservisi Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te bulunan Tete'nin sözleşmesi Aralık 2023’te sona eriyor. Ancak Tete, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Ukrayna’da forma giyen ve 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncuların serbest kalabileceği yönündeki UEFA kararını göz önünde bulundurarak sözleşmesini feshedebilecek. Bu durumda 23 yaşındaki genç oyuncu, sarı-kırmızılılara bedelsiz olarak transfer olacak.

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