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        Gazeteci Tevfik Yener yaşamını yitirdi

        Gazeteci Tevfik Yener, İstanbul'da yaşamını yitirdi. 88 yaşında gözlerini yuman Yener, cumartesi günü ikindi namazının ardından Beylikdüzü'ndeki Ebubekir Camisi'nden alınarak Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verilecek

        Kaynak
        anka
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 13:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gazeteci Tevfik Yener yaşamını yitirdi

        İstanbul'da, 88 yaşındaki Gazeteci Tevfik Yener, hayatını kaybetti. 2017 Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Tevfik Yener’in vefatının ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu bir mesaj yayınladı:

        TGC'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        “Üyemiz Tevfik Yener’in vefatını üzüntüyle öğrendik. Uzun yıllar başarıyla gazetecilik mesleğine hizmet eden meslektaşımızı hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

        Tevfik Yener'in cenazesi 27 Haziran 2026 Cumartesi günü ikindi namazının ardından Beylikdüzü’ndeki Ebubekir Camisi'nden alınarak Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        TEVFİK YENER KİMDİR?

        1938 yılında İstanbul’da doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi resim eğitimi aldı. 1955 yılında öğrenciyken Türk Sesi Gazetesi'ne resim yaparak basın dünyasına girdi. Askerlik sonrası yurtdışında ve yurt içinde grafiker ve ressam olarak çalıştı, sanat yazıları yazdı. Haber ve Yeni İstanbul gazetelerinin yazı işlerinde, sırasıyla ABC, Günaydın, Saklambaç gazetelerinde yayın yönetmenliği yaptı.

        Sonra yayınevi kurdu. Yedi ansiklopedi, 52 kitap, üç dergi yayınladı. Daha sonra Posta Gazetesi, Yeni Asır İstanbul, Sabah Yıldızı gazetelerinin Genel Yayın yönetmeni oldu. Milliyet Gazetesi'nin ek yayınları, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği, Sabah Gazetesi yazarlığını yaptı. Kitapları yayınlandı ve ABD'de resimleri sergilendi. Sürekli Basın Kartı sahibiydi. Evliydi ve iki çocuğu vardı.

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