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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrıldı! - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrıldı!

        Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 15:48 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:48
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        Süper Lig'de flaş ayrılık!
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        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör MArius Sumudica ile yollar ayrıldı.

        Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

        "Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile gündeme ilişkin konuları konuşmak üzere bir araya gelmiştir.

        Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Marius Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır.

        Teknik Direktör Marius Sumudica ve değerli ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."

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