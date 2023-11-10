İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı Filistin Kızılayı "İsrail keskin nişancılarının açtığı ateş sonucu Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ne sığınanlardan yaralananlar oldu. Hastane çevresinde yoğun çatışmalar sürüyor" dedi. Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ise "İsrail'in Gazzenin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar var" açıklamasında bulundu. Gazze'deki El Şifa Hastanesi Müdürü İsrail'in Gazze'de okula düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Habertürk Giriş: 10.11.2023 - 17:14 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:28 facebook

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