Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede biri kadın, 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

DHA'nın haberine göre Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi’ndeki bir binada, görevli sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ İçeriye doğru seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. REKLAM