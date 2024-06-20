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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde biri kadın 2 kişinin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede silahla vurulan 2 kişinin Fatma Bezel ile Muhammet Uzun olduğu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 12:40 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:32
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        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede biri kadın, 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

        DHA'nın haberine göre Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi’ndeki bir binada, görevli sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti.

        KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        İçeriye doğru seslenen kapıcı, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Polis ekiplerinin yaptığı incelemede silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Bezel (24) ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun (31) olduğu belirlendi. Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        İHA'nın haberine göre de ikili arasında yaşanan kavganın ardından Bezen'i silahla öldüren Uzun'un daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdiği ileri sürüldü.

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