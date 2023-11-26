Son dakika haberi Hamas bir Rus vatandaşını serbest bıraktı
Hamas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına yanıt olarak bir Rus esiri serbest bıraktığını açıkladı.
Giriş: 26.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:13
Hamas'tan yayımlanan yazılı açıklamada, Filistin meselesine destek veren Rusya'nın tutumu takdir edildi.
Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in çabalarına yanıt olarak Rus bir esirin serbest bırakıldığı bildirildi.
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