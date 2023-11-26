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        Haberler Dünya Son dakika haberi Hamas bir Rus vatandaşını serbest bıraktı

        Son dakika haberi Hamas bir Rus vatandaşını serbest bıraktı

        Hamas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına yanıt olarak bir Rus esiri serbest bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:13
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        Hamas bir Rus vatandaşını serbest bıraktı
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        Hamas'tan yayımlanan yazılı açıklamada, Filistin meselesine destek veren Rusya'nın tutumu takdir edildi.

        Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in çabalarına yanıt olarak Rus bir esirin serbest bırakıldığı bildirildi.

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        #son dakika
        #Hamas
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