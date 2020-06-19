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HaberlerGündemSon dakika haberler! İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Ehliyet ve kredi kartı kimliklere yüklenecek
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Son dakika haberi İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş kimlik açıklaması

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Soylu, ehliyetlerin, uygun olan kredi kartlarının ve elektronik imzaların kimliklerdeki çiplere yükleneceğini açıkladı

Son dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada "Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek." ifadelerini kullandı.

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