İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada "Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek." ifadelerini kullandı.