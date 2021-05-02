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HaberlerGündemAnkaraSON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'Çalışma İzni' genelgesi!
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Son dakika haberi İçişleri'nden görev belgelerine ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığınca "Çalışma İzinleri Görev Belgelerine" ilişkin genelge yayımlandı. Çalışan ve iş yeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel çalışma izni görev belgesinin geçerlilik süresi 7 Mayıs Cuma 24.00'e kadar uzatıldı

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'Çalışma İzni' genelgesi!
HABERTURK.COM

Genelge’de muafiyet kapsamında bulunanlara yönelik iki ayrı izin sistemi detaylı olarak hatırlatıldı. Buna göre;

- Esas usul olan e-başvuru sitemi üzerinden 2 Mayıs saat 17.00’ye kadar 2.677.000 çalışma izni görev belgesi verildi.

- Muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden çeşitli nedenlerle belge alamayanlar için ise işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatıldı.

GÖREV BELGESİ FORMU BU LİNKTEN İNDİRİLEBİLİR

Ayrıca muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden henüz çalışma izni görev belgesi alamayan;

- İşyeri sahipleri,

- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,

- Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları,
için de yeni düzenlemenin yapıldığı ve bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli entegrasyonların sağlandığı bildirildi.

Son olarak valiler ve kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde çalışma izni görev belgelerinin detaylı olarak kontrole tabi tutulacağı ve herhangi bir suiistimalin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemlerin gerçekleştirileceği ifade edildi.

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