Su bir anda yükseldi! Dicle'de dehşet! 0:00 / 0:00

İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde alınan bilgilere göre, Nur Mahallesi Kurtuluş köyü kum ocakları mevkiinde akşam saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris Pütrü (17) ve Zekeriya Negiz (13) nehirden çıkacakları esnada su seviyesinin birden yükselmesi nedeni ile akıntıya kapılarak kayboldu.

ARAMA KURTARMA EKİBİ GELDİ

İHA'da yer alan habere göre olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS VE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Pütrü ve Negiz'i bulmak için çalışma başlatırken polis ve vatandaşlarda nehir kıyısı boyunca ellerinde fenerlerle kayıp iki çocuğu bulmak için seferber oldu.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gençlerin yakınları, çalışmaları gözyaşları içinde takip etti.

Arama kurtarma çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti.