Son dakika haberi İlk 6 günün acı bilançosu açıklandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bayramın ilk 6 gününde yaşanan, 3 bin 706 trafik kazasında, 48 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 184 kişi ise yaralandı" dedi. Yerlikaya, bayram tatilinin 6. gününde 635 trafik kazası meydana geldiğini, 91 bin 472 aracın denetlendiğini, 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldığını söyledi

Habertürk Giriş: 12.04.2024 - 10:34 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:45 facebook

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