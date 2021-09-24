İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Koca sosyal medya hesabından, "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Koca paylaşımında, "11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart" ifadelerini kullandı.

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