İnşaat maliyetlerinde yeni zirve

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %6,46, bir önceki yılın aynı ayına göre %114,74 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,29, işçilik endeksi %27,57 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %126,46, işçilik endeksi %83,89 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%), Temmuz 2022



Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %110,56, aylık %7,10 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %7,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %110,56 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,77, işçilik endeksi %27,76 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %120,93, işçilik endeksi %83,90 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%), Temmuz 2022



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %129,10, aylık %4,48 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %4,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %129,10 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,15 azaldı; işçilik endeksi %26,91 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %144,92, işçilik endeksi %83,88 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%), Temmuz 2022



İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2022



İnşaat maliyet endeksi aylık değişim oranları (%), Temmuz 2022

