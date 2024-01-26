Son dakika haberi İstanbul'da 43 zehir taciri tutuklandı! İçişleri Bakanı Yerlikaya, "İstanbul'da 'sokak satıcısı (Torbacı)' olarak tabir edilen uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik Bağcılar merkezli gerçekleştirilen Narkogüç-47 Operasyonu kapsamında 49 şüpheli zehir taciri yakalandı. Bu şahıslardan 43'ü tutuklandı" paylaşımında bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik operasyonda 49 şüphelinin gözaltına alındığını ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 43'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi: "Arnavutköy ilçesinde 1 araçta yapılan aramada da 160,5 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1'i yabancı uyruklu 1 zehir taciri yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Bağcılar merkezli düzenlenen operasyonunda gençlerimizi zehirleyecek biçimde satışa hazır hale getirilmiş muhtelif miktarda marihuana, metamfetamin, bonzai, eroin, uyuşturucu hap, hassas teraziler, tabanca, muhtelif miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Arnavutköy ilçesinde 1 araçta yapılan aramada 160,5 kilo metamfetamin ele geçirildi."

Fotoğraf: İHA